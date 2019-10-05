بعد التراجع الحاد.. أسعار الذهب ترتفع 14 جنيها

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب من جديد في الأسواق المصرية، السبت 5 أكتوبر، 14 جنيها، مقارنة بالثلاثاء الماضي، بعدما انخفضت خلال الفترة الماضية.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

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عيار 18 بـ 585 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 683 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 780 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5464 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.