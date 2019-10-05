شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة مواد البناء: تخفيض أسعار الغاز خطوة لتراجع تكاليف السلع الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، إن التخفيض النسبي في أسعار الغاز لبعض القطاعات قد يعيد العديد من السلع المصرية لأسواق تصديرية فقدناها بعد زيادة التكاليف، كما أنه يحمل بشري وبادرة أمل جيدة لبداية الاهتمام بالصناعة .

وأضاف فى بيان له اليوم، أن هذا القرار يحمل فى طياته علامة ومؤشرا لضرورة الانتباه لتخفيض تكاليف السلع الصناعية.

أكد رئيس غرفة مواد البناء، أن انخفاض سعر الغاز قد يظهر تأثيره متأخراً نسبياً بالنسبة لصناعة الأسمنت، لأن هذه الصناعة شهدت ظهور طاقات إنتاجية جيدة ساهمت في زيادة كبيرة للمعروض عن الطلب مما دفع المصنعين لاستخدام مزيج من الطاقة (كهرباء وفحم وغاز وطاقة بديلة من إعادة التدوير).

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ولفت إلى أن هذا الانخفاض قد يؤثر علي العودة لاستخدام الغاز كعنصر رئيسي للطاقة، مؤكدا أن الأسعار لن تشهد انخفاضا كبيرا لأن تعديلات قانون الثروة المعدنية وزيادة تكاليف المحاجر قد تلتهم الأثار الإيجابية لانخفاض الغاز .

وتوقع رئيس غرفة مواد البناء أن يكون قطاع السيراميك هو الرابح الأكبر من تخفيض الغاز ومن المتوقع أن يشهد القطاع عودة قوية للسيراميك المصري محلياً و عالميا ً .