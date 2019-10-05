شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة بمعرض تراثنا: بناتى ساعدونى بتنفيذ أعمالى والمعرض أتاح لنا فرصة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كوكب ندا إحدى العارضات للاكسسوارات الحريمى يدوية الصنع، بمعرض تراثنا، إن المعرض وفر لهم فرصة كبيرة لعرض منتجاتنا، مشيرة إلى أن الإقبال على المعرض يتزايد يوميا.

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وأشارت ندا، لـ"ليوم السابع" إلى أن الحرف اليدوية تعبر عن التراث المصرى ولذلك فإن من يمتهن تلك الأعمال اليدوية يتمكن في التعبير عن احساسه وفنياته لتقديم منتج يليق بذوق الكثيرون.

أضافت العارضة، أن المنتجات اليدوية تكون سعرها اكثر من الأخرى لعدة أسباب انها تحتاج إلى وقت وجهد كبير لتنفيذها ولذلك تظهر عند ارتدائها، لافتة إلى أنها بدأت مهنتها منذ وقت طويل وأن بناتها يقومون بمساعدتها لتنفيذ ما تقوم به من أعمال.