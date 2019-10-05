شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاشغال البحرينية و"إدامة" تبحثان المشاريع المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى البحرينى المهندس عصام بن عبدالله خلف، الرئيس التنفيذى لشركة البحرين للاستثمار العقارى "إدامة" السيد أمين العريض بحضور الوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى عبدالله فخرو، وذلك لبحث المشاريع المشتركة بين الطرفين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، خلال اللقاء، تم استعراض آلية تطوير التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع الخدمية، كما تم الاطلاع على تطورات سير العمل في مشروع "سعادة" الذى تنفذه شركة "إدامة" فى المحرق، حيث يعد أحد اهم المشاريع السياحية الموجهة للمواطنين والسواح.

واثنى الوزير على الدور التنموي الذي تقوم به شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" لدعم الخطط الاستراتيجية الاقتصادية التي تهدف إلى ازدهار مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، مؤكداً على جهود الشركة في دعم اقتصاد المملكة.