شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365" تعيين رئيس شركة النصر رئيسا للقابضة للتشييد والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارا يحمل رقم 46 لسنة 2019 اليوم، بتعيين المهندس هشام أنور أبو العطا، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على أن يستكمل مدة المجلس الحالية.

يأتى القرار تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” يوم أمس بشان ترشيح رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

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وتولى هشام أبو العطا، رئاسة شركة النصر للإسكان والتعمير، خلفا للمهندس السيد طوبا، والذى تم إقالته نتيجة خلافات مع رئيس الشركة القابضة السابق المهندس محمود حجازى.

مما يذكر أن أبو العطا يتولى رسميا الشركة القابضة بعد انتهاء أزمة شركة النصر للإسكان والتعمير مع شركة إعمار حول أرض المقطم والتى تم توقيع تسويتها منذ يومين بعد خلافات استمرت نحو 5 سنوات.

كان المستشار محمد زكى يتولى تسيير أعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير منذ يوليو الماضى.