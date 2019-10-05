شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أسعار الذهب فى تعاملات السبت 5 أكتوبر، بعد هبوط بقيمة جنيهين فقط، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا، إذ تراجع سعر أوقية الذهب من 1509 إلى 1504 دولار، وهو ما نعكاس على أسعار الذهب اليوم فى مصر.

سعر الذهب فى مصر اليوم سجل 683 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجا فى مصر، بعد أن سجل فى تعاملات أمس 685 جنيها، فيما تقوم بعض محلات التجزئة فى المحافظات ببيع الذهب بـ 684 جنيها للجرام.

تشهد أسعار الذهب تفاوت بقيمة جنيه إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر، لكن مصنعية الذهب تسجل اختلاف كبير بحسب شكل القطعة والمشغول والأطقم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل اليوم 585 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام

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عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5464 جنيها

أوقية الذهب 1504 دولارا

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.