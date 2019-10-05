شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 2 جنيه.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى تعاملات السبت 5 أكتوبر، هبوط بقيمة جنيهين فقط، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا، إذ تراجع سعر أوقية الذهب من 1509 إلى 1504 دولار، وهو ما انعكس على أسعار الذهب اليوم فى مصر.الذهب
سعر الذهب فى مصر اليوم سجل 683 جنيها للجرام، من عيار 21، وهو العيار الأكثر رواجا فى مصر، بعد أن سجل فى تعاملات أمس 685 جنيها، فيما تقوم بعض محلات التجزئة فى المحافظات ببيع الذهب بـ 684 جنيها للجرام.
تشهد أسعار الذهب تفاوت بقيمة جنيه إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر، لكن مصنعية الذهب تسجل اختلاف كبير بحسب شكل القطعة والمشغول والأطقم.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل اليوم 585 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5464 جنيها
أوقية الذهب 1504 دولارا
الذهب فى مصر
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