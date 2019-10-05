الموجز
استقرار أسعار السيارات المستعملة بسوق الحي العاشر بمدينة نصر، بسبب حالة الركود الشديدة في حركة المبيعات منذ ٩ شهور، لمختلف الماركات والموديلات وسنة الإنتاج .
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريراً حول أسعار السيارات المستعملة في سوق الجمعة الشهير ،
حيث سجلت سيارات فيات شاهين من سنة 1998 - 2006 ما بين 46 إلى 77 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992 - 2006 ما بين 45 إلى 65 ألف جنيه. ووصل سعر فيات 127- 128 من سنة 1977 - 2006 ما بين 20 إلى 60 ألف جنيه.
بلغ سعر هيونداي إكسنت من سنة 1992 - 1999 ما بين 55 إلى 80 ألف جنيه، وسجل سعر سوزوكي ماروتي من سنة 1999 - 2014 ما بين 40 إلى 80 ألف جنيه. وسجلت سيارات تويوتا ياريس من سنة 1997 - 2007 ما بين 125 إلى 137 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات تويوتا كورولا من سنة 1997 - 2007 ما بين 85 إلى 207 آلاف جنيه، ووصل سعر دايو لانوس من سنة 1999 - 2008 ما بين 65 إلى 105 آلاف جنيه.
وبلغ سعر هيونداي أكسنت من سنة 1992 - 1999 ما بين 54 إلى 79 ألف جنيه، وسجل سعر دايو نوبيرا من سنة 2000 - 2006 ما بين 65 إلى 128 ألف جنيه، وبلغ سعر بروتون جين 2 من سنة 2006 - 2016 ما بين 65 إلى 207 آلاف جنيه.
وبلغ سعر نيسان صني من سنة 2010 - 2016 ما بين 110 إلى 185 ألف جنيه، ووصل سعر ميتسوبيشي لانسر من سنة 2010 - 2016 ما بين 155 إلى 305 آلاف جنيه، وسجل سعر هيونداي إلنترا من سنة 2003 - 2016 ما بين 86 إلى 335 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنخفاض الدولار والبنزين .. «هيونداي أكسنت» تتراوح من 54 : 80 ألف .. أسعار السيارات المستعملة بسوق «مدينة نصر» .. الجمعة ٤ أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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