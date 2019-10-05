إجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي بعداد المياه والكهرباء .. «2500 جنيه» فقط لا غير

الموجز

بعد تأخر تسليم وحدات الإعلان الثامن والتاسع من شقق الإسكان الاجتماعي ، يستعد عدد من أجهزة المدن الجديدة تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة أجهزة العبور بدر وأكتوبر الجديدة، .

تأتي مرحلة استلام الشقة الخاصة بكل حاجز ، بعد توقيع عقود شقق الإسكان الاجتماعي من قبل البنك، حيث يتم ركيب عداد الكهرباء والمياه، والتي بعدها يمكنك معاينة إستلام مفتاح الشقة.

الأوراق المطلوبة وثمن عداد المياه والكهرباء وفقا لتصريحات المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة.

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- يتوجه الحاجز إلى جهاز المدينة التابع لها وحدة الإسكان الاجتماعي وتجهيز 3 نسخ من عقد ملكيتة الشقة وصورة البطاقة.

- يتم سداد 1200 جنيه ثمن عداد الكهرباء، ويمكن أن يقل أو يزيد قليلا، للحصول على إصال لتقديمة لشركة الكهرباء.

- يتم سداد ما يقرب من 1300 جنيه رسوم عداد المياه والتركيب.

- تتوجه بكل الأوراق إلى مكتب التسليمات التابع لجهاز المدينة، وتختمها بختم النسر؛ لتستلم بعدها وحدتك السكنية وتتمكن من معاينتها.