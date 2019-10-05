شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً.."مصر جنوب إفريقيا" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 13.3 مليون ورقة بقيمة قدرها 4.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 6.8 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث سبيد ميديكال، بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة، وبقيمة 1.2 مليون جنيه.

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وجاءت شركتا أم بى للهندسة، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 6450 ورقة بقيمة 3781 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 10 ورقة بقيمة 55 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.5 مليون ورقة منفذة على 1104 عملية خلال الأسبوع الماضى.