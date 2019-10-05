شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السيراميك يتوقع خفض الأسعار 5 % بعد إعادة تسعير الغاز للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، انخفاض أسعار السيراميك بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر فى تسعير الغاز للمصانع، غير أنه أكد أن كل شركة لديها حسابات خاصة فى هذا الأمر، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القرار خطوة جيدة لخفض تكاليف الإنتاج.

وأضاف عفيفى، لـ"الخليج 365"، أن الميزة الأكبر لقرار خفض سعر الغاز هو زيادة تنافسية صادرات السيراميك، خاصة وأن الشركات تركز على التصدير حاليا مع تراجع الطلب الداخلى، وخفض الغاز يعطى ميزة تنافسية جديدة، خاصة وأن المستورد الخارجى يقارن الأسعار المصرية بالدول المنتجة، وهنا لابد أيضا منح دعم تصديرى لتصدير السيراميك.

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وتابع: "آن الآوان أن تدخل صناعة السيراميك ضمن برنامج المساندة التصديرية أسوة بالصناعات الأخرى وهو الأمر الذى سيعمل على تعميق الصناعة المحلية ويشجع الصناع على زيادة صادراتهم، متوقعا أن تحقق صادرات السيراميك المصرى طفرة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بجانب توفير فرص عمل للشباب نتيجة قيام المصانع بمضاعفة انتاجها والعمل بكامل طاقاتها".