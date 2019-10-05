شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 7.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 609.9 مليون جنيه، أعقبه "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 107.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 261.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 24.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 253.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 365.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 243.2 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 42.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 237.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 97.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 206.8 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 23.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 145.3 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 236.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 135.5 مليون جنيه، وفى التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 133.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 7.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 120.1 مليون جنيه.