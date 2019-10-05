شكرا لقرائتكم خبر عن 15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم الإثنين بعد المقبل، الموافق 15 أكتوبر، موعدا لبدء حجز وحدات مشروع سكن مصر.

سكن مصر من المشروعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، وخاصة فئة متوسطى الدخل، وهو ما جعل وزارة الإسكان، تسعى لإدخال عدد من التعديلات على النماذج العمرانية الخاصة بالمشروع من بينها تركيب مصاعد فى العمارات، وتكبير المساحة لتصل لـ133 متر.

وطبقا لكراسة الشروط فسعر المتر فى مشروع سكن مصر بالمدن التى يتضمنها للطرح الجديد، فى مدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيه للمتر، و6070 جنيه فى مدينة العبور، و6870 فى مدينة المنصورة الجديدة.

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ووصل سعر المتر فى مدينة المنيا الجديدة لـ3400 جنيه، و4980 فى مدينة بدر، و6380 فى مدينة أكتوبر الجديدة، و3440 فى مدينة غرب قنا.

وكشفت كراسة الشروط، أن فترة استكمال مقدم الحجز تبدأ من 21 أكتوبر المقبل، وحتى 21 نوفمبر المقبل لمدة شهر، على أن تكون الأقساط الربع سنوية فى حدود الـ20 ألف جنيه.

ونصت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصرى الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاما عند تاريخ الحجز ، ولا يحق للأسرة "الزوج أو الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن الجديدة، ويشترط أيضا عدم حصول المتقدم على قطعة أرض أو شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى حال مخالفة ذلك يتم الغاء الحجز.