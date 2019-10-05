شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:54 صباحًا, 5 أكتوبر 2019 م
المناطق - وكالات
رغم ارتفاع أسعار خام مزيج برنت أمس إلا أن أسواق النفط تكبدت ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن تراجعت بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الطاقة.
وبحسب “رويترز”، زاد خام القياس العالمي برنت 18 سنتا أو 0.21 في المائة إلى 57.89 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.06 في المائة إلى 52.44 دولار للبرميل.
وخلال الأسبوع، انخفض برنت 6.1 في المائة، بينما نزل الخام الأمريكي 6 في المائة، ليسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ تموز (يوليو).
وأضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.
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