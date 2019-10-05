شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط بيعية تهبط بالأسهم وسط استمرار الحذر والترقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

انعكس تواضع السيولة، سلباً على الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، تزامناً مع ضغوط بيع للأجانب والمحافظ الاستثمارية، وسط استمرار الحذر والترقب، لما ستفضي إليه نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة.

وتعرضت مؤشرات الأسواق لضغوط «القيادية» في العقار والبنوك، والتي تراجع بمؤشر دبي بنسبة أسبوعية بلغت 1.3%، و«أبوظبي» 0.82%.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.15 مليار درهم فقط، توزعت بواقع 531.3 مليون درهم في دبي، و617.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم بلغت 607.2 مليون سهم، منها 397.5 مليون سهم في دبي، و209.7 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 16.16 ألف صفقة.

اتّجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو التسييل بسوق أبوظبي خلال أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 48 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء، وبنسب متواضعة في دبي، ب3.5 مليون درهم كمحصلة شراء.

سوق دبي

ونزل مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2761 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.8% بعد نزول سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.38%، و«دبي الإسلامي» 1.51%. وهبط قطاع العقار 2.6% متأثراً بنزول سهم «إعمار العقارية» 3.43%، و«إعمار مولز» 2.08%، و«إعمار للتطوير» 0.73%، و«الاتحاد العقارية» 4.46%، و«أرابتك» 2.87%، و«ديار» 2.1%.

وانخفض أيضاً قطاع النقل 1.1% بعد انخفاض سهم «أرامكس» 1.46%، و«الخليج للملاحة» 5.68%، في وقت ارتفع «العربية للطيران» 1.26%. أما قطاع الاستثمار، ارتفع هامشياً بنسبة 0.04% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.79%، وذلك في ظل تراجع «شعاع كابيتال» 4.47%، و«سوق دبي المالي» 0.93%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5027.96 نقطة، متأثراً بنزول أسهم العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 0.63% بعد تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.26%، و«أبوظبي التجاري» 2.77%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.18%.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 5.64% بعد نزول سهم «الدار» 6.13%، في وقت ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.12%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.12% بفعل هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 0.71% بضغط من سهم «طاقة» نتيجة نزوله 6.79%، وذلك أمام ارتفاع «دانة غاز» 0.32%، واستقرار «أدنوك للتوزيع».

وهبط قطاع الاستثمار 2.14% مع هبوط سهم «إشراق» 3%، و«الواحة كابيتال» 1.94%.

الأكثر تداولاً

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم «الدار» بقيمة بلغت 138.2 مليون درهم، وأغلق سعره عند 1.99 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 110 ملايين درهم، مغلقاً عند 7.73 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بسيولة وصلت إلى 92 مليون درهم، مغلقاً عند 15.08 درهم.

وتزعم التداولات في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية» مستقطباً 140.4 مليون درهم، وأغلق عند 4.5 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة بقيمة 90 مليون درهم، ليغلق عند 12.95 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 61 مليون درهم، وأقفل عند 5.21 درهم.

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الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر الرابحين خلال أسبوع في سوق أبوظبي، سهم «طيران أبوظبي» بنسبة ارتفاع 5.17% مغلقاً عند 3.05 درهم، تلاه سهم «فودكو» وزاد بنسبة 4.84% ليغلق عند 3.25 درهم، ثم سهم «الجرافات البحرية»، الذي صعد 3.55% إلى 3.21 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «البنك التجاري الدولي» بنزوله 18.92% مغلقاً عند 0.673 درهم، تلاه سهم «أبوظبي لبناء السفن»، وتراجع بنسبة 14.81% مغلقاً عند 2.3 درهم، ثم سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» من خلال تراجعه 10% وإغلاقه عند 2.88 درهم.

وسجل سهم «أملاك للتمويل» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق دبي بنسبة 32.08% مغلقاً عند 0.387 درهم، تلاه سهم «مصرف السلام السودان»، الذي أغلق مرتفعاً 16.67% عند 1.26 درهم، ثم سهم «الاستشارات المالية الدولية»، وزاد بنسبة 4.62% إلى 0.68 درهم. وبالعكس، جاء التراجع الأكثر لسهم «الرمز كوربوريشن» بنزوله 11.27% وأغلق عند 0.85 درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة»، وهبط 5.68% وأغلق عند 0.697 درهم، ثم سهم «شعاع كابيتال» بتراجع 4.47% إلى 0.94 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 44.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و22.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و19.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 44.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي وحده، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5.3 مليون درهم محصلة شراء فقط، منها 3.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و1.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 5.3 مليون درهم، توزعت بواقع 2.9 مليون درهم محصلة الخليجيين، و2.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق أبوظبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار 48 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 921 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و25.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و21.97 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 48 مليون درهم محصلة بيع.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، و«تبريد»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«داماك»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«أدنوك للتوزيع»، و«إعمار العقارية»، و«دي إكس بي»، و«إعمار مولز».

المحافظ

هذا وسيطر التباين على أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع، شهد توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 4.17 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في دبي، بصافي استثمار بلغ 21.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد إلى الشراء بدبي ب21.6 مليوناً محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي ب4.2 مليون درهم محصلة بيع.