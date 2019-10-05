شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتجه لرفع الإمارات وسويسرا من الملاذات الضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء يعتزمون رفع الإمارات وسويسرا، الأسبوع القادم، من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية لكنهم سيبقون على ثلاث مناطق ضمن الأراضي التابعة للولايات المتحدة في القائمة.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاشر من أكتوبر/‏ تشرين الأول الجاري، حذف الإمارات من القائمة التي تشمل ولايات قضائية تقاعست عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الضريبية.

وذكرت وثيقة للاتحاد أنه سيجري أيضاً رفع اسم جزر مارشال بالمحيط الهادي من تلك القائمة.

وذكرت وثيقة الاتحاد أن الإمارات، أكبر مركز مالي لا يزال مدرجاً في القائمة، ستحذف نظراً لتطبيقها قواعد جديدة بشأن الكيانات الخارجية في سبتمبر/‏ أيلول.

ولا يضيف الاتحاد الأوروبي تلقائياً البلدان التي لا تفرض ضرائب لقائمته لكنه لخفض مخاطر التهرب الضريبي طلب من الإمارات تطبيق قواعد تسمح فقط للشركات ذات النشاط الاقتصادي الفعلي هناك بالإعفاء الضريبي. وفي قرار منفصل سيشطب وزراء مالية التكتل في اجتماعهم سويسرا أيضاً، من القائمة الرمادية.

وقالت الوثيقة إن سويسرا أوفت بالتزاماتها، وأشارت إلى إصلاح ضريبي تم تطبيقه في العام الماضي. (رويترز)