الإمارات قاعدة مثالية للأسواق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة

تمثل دولة الإمارات واحدة من أهم الدول في منطقة الخليج العربي، فهي بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تشكل قاعدة مثالية للوصول إلى مختلف الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، حسبما ذكر موقع بوابة «Exportiamo» الإلكترونية الإيطالية المتخصصة للشركات العاملة في الأسواق الخارجية.

وذكر الموقع أن «إكسبو 2020 دبي» سيمثل فرصة ممتازة للشركات الإيطالية التي تنوي التركيز على أسواق الخليج العربي والمناطق المحيطة بها، مشيراً إلى أنه في عام 2018، احتلت صادرات المنتجات المصنوعة في إيطاليا المرتبة العاشرة بين الدول المصدرة إلى الإمارات، حيث حافظت فعلياً على حصتها السوقية البالغة 2.7 ٪ من الإجمالي.

وقد ظلت منتجات المجوهرات تمثل القطاع الأكثر أهمية بالنسبة للصادرات الإيطالية إلى الإمارات خلال العام 2018، بقيمة إجمالية قدرها 731 مليون يورو، وفي المرتبة الثانية من حيث القيمة توجد الآلات ذات الأغراض العامة، بقيمة إجمالية تبلغ 646 مليون يورو، يلي ذلك آلات الاستخدامات الخاصة والتي استقرت على 194 مليون يورو.

ويتبع ذلك فئة منتجات الأثاث، حيث بلغت الصادرات 174 مليون يورو، ومستحضرات التجميل حيث بلغت المبيعات إلى الإمارات 170 مليون يورو، وتعتبر أهم القطاعات الأخرى التي تليها من حيث قيمة الصادرات، المنتجات المستمدة من تكرير النفط، حيث بلغت 158 مليون يورو، تليها الملابس التي بقيت مستقرة إلى حد ما مقارنة بعام 2017، ومن ثم مبيعات المولدات والمحركات الكهربائية، تليها السيارات، ومن بين القطاعات الأخرى، أدوات القياس والطائرات والمنتجات الكيماوية، بينما ظلت صادرات منتجات طب الأسنان مستقرة إلى حد كبير.