شكرا لقرائتكم خبر عن الصين مستعدة لشراء كل إنتاج روسيا من فول الصويا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الخميس إن الصين مستعدة لشراء كل إنتاج روسيا من فول الصويا، لكن موسكو ليس لديها حالياً طاقة كافية لتلبية الطلب بالكامل من أكبر مستورد للصويا في العالم.

وأبلغ بوتين منتدى في منتجع سوتشي «هم مستعدون لأن يشتروا منا كل ما يمكننا انتاجه لكن المشكلة أننا لسنا جاهزين لهذا الآن... لسنا جاهزين بعد لمثل هذه الأحجام».

وتأتي تعليقات بوتين وسط حرب تجارية أوسع بين الولايات المتحدة والصين دفعت بكين إلى فرض رسوم جمركية على واردات فول الصويا من الولايات المتحدة. (رويترز)

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