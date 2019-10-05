إطلاق منصة «آداب سوليوشنز» للاستفادة من التمويل الجماعي

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أعلنت شركة «آداب سوليوشنز»، المسجلة في الإمارات، عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع «سمارت أب جلوبال بلوك تشين»، من هونج كونج، خلال لقاء عقد مؤخراً في مدينة دبي.

ورحب الدكتور سليمان الفهيم الشريك والمؤسس ورئيس مجلس إدارة «آداب سوليوشنز»، بالتعاون والدخول في شراكة مع شركة «سمارت أب جلوبال بلوك تشين»، موضحاً أن التعاون سيسهم في تعزيز أعمال شركة «آداب سوليوشنز» خاصة مع توجهات الشركة لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول الإسلامية.

وذكر أن شركة «آداب سوليوشنز» تعتزم خلال الفترة المقبلة جذب عشرات آلاف العملاء للتعامل عبر منصتها الرقمية في التمويل الجماعي، خاصة في القطاع العقاري.

وقال الفهيم: نعتزم في نهاية هذا العام، إطلاق منصة كاملة لمشروع «آداب سوليوشنز Blockchain

» للاستفادة من التمويل الجماعي في العقارات، حيث بإمكان أي مستخدم الاستثمار في جزء من الأصول العقارية بالعملات الرقمية، والحصول على حقوق الربح (إيرادات الإيجار + تقدير القيمة) التي تمنحها العقود الذكية والتي ستدفع للمستثمرين بالعملة الرقمية.

وتعتزم شركة «آداب سوليوشنز» التعاون مع شركة «سمارت أب جلوبال بلوك تشين» في التمويل الجماعي، وإطلاق عملة رقمية إسلامية تعتبر الأولى في العالم.