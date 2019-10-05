الإمارات.. مسيـرة إنجازات عالمية ترسم مستقبل الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” و(وام)



تحتفل الإمارات بيوم الطيران المدني اليوم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام ويتوافق مع ذكرى هبوط أول طائرة في مطار المحطة بإمارة الشارقة عام 1932 كانت تابعة للخطوط الإمبراطورية البريطانية.

وقد مثل فوز الإمارات بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» للمرة الخامسة إنجازاً نوعياً جديداً يجسد مكانة الدولة الرائدة ضمن اللاعبين الكبار في قطاع الطيران العالمي وذلك بحصولها على 152 صوتاً من أصل 177 صوتاً، والذي يأتي تتويجاً لجهودها ومساهماتها الفاعلة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران المدني الدولي.

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لقيادة دولة الإمارات الفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ب 152 صوتاً، موجهاً الشكر للمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وقال سموه على «تويتر»: «تتوالى الإنجازات في ظلّ قيادتنا الاستثنائية، ونبارك للإمارات فوزها بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ب 152 صوتاً، ليواصل الوطن تحقيق النجاح تلو النجاح، أرضاً وسماءً وفضاء.. وتتألق مكانته العالمية يوماً بعد يوم، شكراً للأخ سلطان المنصوري وفريقه».

وتعمل الإمارات من خلال مكتبها التمثيلي في المنظمة على دعم ورعاية مصالح الدول العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في المجلس التنفيذي ل«إيكاو» واللجان الفنية التابعة له ودعم وتطوير استراتيجية عمل المنظمة وتطوير الأنظمة الداخلية والتدريب التخصصي للدول الأعضاء في «إيكاو».

وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إن «قطاع الطيران المدني في الإمارات حقق إنجازات متلاحقة على كافة الصعد منها البنى التحتية والناقلات الجوية والأمن والسلامة والحلول الذكية والمراقبة الجوية وصناعة الشحن مما يعكس ريادة الإمارات عالميا في صناعة النقل الجوي.

وأضاف، إن قطاع الطيران يشكل محوراً استراتيجياً في المساهمة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة يسجل قطاع الطيران في الإمارات أعلى معدلات النمو على مستوى العالم ويوفر أفضل الخدمات للمسافرين.



استقطاب الركاب

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران في الإمارات يواصل تحقيق الإنجازات الاستثنائية حيث أصبحت الإمارات اليوم واحدة من أكبر المراكز التي تستقطب الركاب حول العالم بينما تُصنف مطاراتنا وخطوطنا الجوية من بين الأفضل على المستوى الدولي في ظل مستقبل مشرق للقطاع.

وقال فهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى كندا إن فوز الإمارات بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يؤكد المكانة المرموقة للإمارات في مجال الطيران المدني وريادتها عالمياً في هذا المجال وتعكس ثقة المجتمع الدولي في دور الإمارات بصناعة النقل الجوي، كما أنها تجسد العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تتمتع بها الإمارات مع دول العالم في ظل القيادة الرشيدة ومالها من تأثير جلي في ازدهار جميع القطاعات بما فيها قطاع الطيران والنقل الجوي.

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تجربة استثنائية



وباتت تجربة الإمارات الاستثنائية في قطاع الطيران الذي يشهد تطوراً كبيراً وسريعاً نموذجاً ملهماً للعديد من دول العالم التي تطمح للارتقاء بصناعة النقل الجوي لاسيما مع امتلاك الإمارات لناقلات عالمية بأساطيل تجارية ناجحة ومطارات متطورة وبنى تحتية تواكب أحدث التطورات والابتكارات عالمياً.

وتعكس المؤشرات والأرقام حجم التطور الهائل والنمو المستمر الذي يشهده قطاع الطيران في الإمارات بنهاية العام 2018 إذ تسير الناقلات الوطنية الإماراتية رحلاتها إلى 108 دول و224 مدينة حول العالم فيما يضم قطاع الطيران المدني في الدولة 8752 طياراً و37972 مضيفاً ومضيفة و4472 مهندساً إضافة إلى 352 مرحلين جويين و49 مركز صيانة و18 مركزاً طبياً متخصصاً و56 مركز تدريب واستشارات.

وبلغت قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطيران 270 مليار دولار بينما وصل عدد الشركة العالمية التي تقوم بالتشغيل إلى مطارات الدولة 1048 شركة كما تم تنفيذ 883 ألف حركة جوية في العام الماضي حيث جاء مطار دبي في المركز السادس عالميا في الشحن بما يعادل 68.658.083 مليون كيلوجرام.

وتعد الإمارات من الدول التي تمتلك أكبر أسطول من الطائرات عريضة البدن في العالم من نوع بوينج 777 بعدد 191 طائرة وإيرباص380 بعدد 119 طائرة، حيث تمتلك الناقلات الوطنية ال 4 في الإمارات ما يقارب 498 طائرة، فيما تواصل مطارات الدولة الثمانية تألقها على خريطة صناعة الطيران العالمية محققة معدلات نمو سريعة وقفزات نوعية في تصنيفها الدولي متفوقة على مطارات دولية ذات تاريخ عريق.



مراكز متقدمة



حققت الإمارات المراكز المتقدمة في عدد المسافرين وقد بلغ عددهم عبر مطارات الدولة في العام الماضي 134 مليوناً ليتصدر مطار دبي المركز الأول عالمياً في عدد المسافرين في العام 2018حيث تجاوز ال 89 مليون مسافر.

وعلى صعيد جهود الإمارات للارتقاء بقطاع الطيران على مستوى العالم - قدمت الإمارات التي تعد اليوم دولة رائدة في استقطاب الابتكارات، 110 أوراق عمل للمنظمة منذ عام 2007، منها 35 ورقة عمل قدمت هذا العام، متعلقة بعدد من المواضيع في مجال السلامة وأمن الطيران والحوادث الجوية والبيئة، حرصاً منها على توظيف خبراتها وتجاربها في التحديات التي تواجه قطاع صناعة الطيران - التي من شأنها رفع مستوى السلامة وتعزيز فعالية وعمليات النقل الجوي الدولي وتوفير النفقات وكذلك تحفيز التقنيات الناشئة ومسائل أخرى معروضة على اللجنة الفنية في جدول الأعمال مثل تحسين أمن البيانات في إدارة الحركة الجوية، والجيل القادم في مركز تشغيل الشبكات، والأخيرة جاءت بعنوان «عدم ترك الدول خلف الركب» في مجال إدارة معلومات الطيران، حيث تشارك الإمارات بفاعلية في عضوية ما يقارب 22 من اللجان وفرق العمل الدائمة بالمنظمة. وتبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في تطبيق أعلى معايير سلامة الطيران كما حققت المركز الأول عالمياً في تطبيق معايير أمن الطيران وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي إضافة إلى المركز الأول في جودة البنية التحتية للنقل الجوي وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن معهد التنمية الإدارية كما تصدرت المركز الأول في عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي ب 176 اتفاقية.