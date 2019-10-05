واردات الهند من الذهب تنخفض 68% خلال سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر حكومي أمس الجمعة: إن واردات الهند من الذهب هوت بنسبة 68% على أساس سنوي في سبتمبر، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك مع تسبب ارتفاع أسعار الذهب محلياً لمستويات قياسية في الحد من عمليات بيع التجزئة.

ومن شأن انخفاض واردات الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، أن يكبح مكاسب الأسعار العالمية التي يجري تداولها حالياً.

وقال المصدر: إن الهند استوردت 26 طناً من الذهب في سبتمبر انخفاضاً من 81.71 طن قبل عام، مضيفاً أنه من حيث القيمة، فإن واردات سبتمبر انخفضت 51%، لتبلغ 1.28 مليار دولار.

وكانت العقود الآجلة المحلية للذهب قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر عند 39.885 روبية (562.10 دولار) لكل عشرة جرامات، لتزيد أرباحها إلى أكثر من 26% في 2019. (رويترز)