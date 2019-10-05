البيت الأبيض يدعو «الاحتياطي» لخفض الفائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض، أمس الجمعة، إن معدل البطالة المنخفض في الولايات المتحدة ونمو مطرد للوظائف يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة.

وقال نافارو في مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن إن»: «هذا الرقم على الرغم من أنه رقم جيد جداً يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي عن أن يخفض بشكل نشط أسعار الفائدة لسبب واحد بسيط.. ليس لأن الاقتصاد يتباطأ، لكن لأن الدولار أعلى من قيمته الحقيقية وذلك يقتل صادراتنا».

وحث الرئيس دونالد ترامب مراراً مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، وقال إن قوة الدولار تُلحق ضرراً بالصناعات الأمريكية. (رويترز)