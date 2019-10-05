راشد بن حميد: حاكم الشارقة يعمل على نقل وتوطين المعرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بمشاريع ومبادرات مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ودوره في إيجاد بيئة ابتكارية ملائمة للإبداع والابتكار، وذلك عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحتية وخدمات متكاملة، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في نقل وتوطين المعرفة لتمكين العنصر الإماراتي من الانخراط في الاستثمار التكنولوجي ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا، جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشيخ راشد لمقر المجمع في الشارقة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع.

كما وجه الشيخ راشد بن حميد كلمة توجيهية لعدد من رواد الأعمال المواطنين خلال الجلسة التعريفية التي عقدها المجمع لهم خلال الزيارة، حثهم خلالها على الاستفادة من التسهيلات والإمكانيات التي يقدمها مجمع الشارقة للمستثمرين المواطنين في مجال البحث والتطوير وتشجيعهم على الانخراط في الاستثمار التكنولوجي والابتكاري لما لهذا القطاع من دور مهم في عملية التطوير والتنمية في الدولة، كما قدم رسالة شكر لمجمع الشارقة للابتكار على ما يقدمه من مشاريع مبتكرة تعمل على الارتقاء بمكانة الدولة وتطورها في القطاعات التي يعمل بها.

وأعرب المحمودي عن سعادته وشكره للشيخ راشد بن حميد النعيمي على زيارته لمقر المجمع، مستعرضاً أمامه الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل في المجمع، لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، بالإضافة لنقل وتوطين المعرفة بهدف تمكين العنصر المواطن من الاستثمار في القطاعات التكنولوجية المستقبلة. كما أكد الدور الذي يقوم به المجمع من خلال توجيه استثمارات نوعية لتوفير قطاعات تنافسية جديدة تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وفي بيئة جاذبة، وكيفية عمل المجمع في المستثمرين إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها، كما تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار.

كما قام الشيخ راشد بن حميد بزيارة لموقع العمليات الإنشائية لبناء أول منزل بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع اطّلع خلالها على سير العمل في المشروع، وتابع جانب من عمليات البناء، واستمع من القائمين عليه من مشرفي ومسؤولي المجمع عن آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.

هذا وقد عقد مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار جلسة خاصة لرواد الأعمال المواطنين وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومؤسسة رواد للتعريف بأهدافه ومنجزاته بالإضافة لشرح الفرص الاستثمارية والابتكارية والخطط المستقبلية المتاحة ويأتي عقد هذه الجلسة سعياً من مجمع الابتكار لدعم رواد الأعمال الإماراتيين في القطاعات التكنولوجية المختلفة، وانطلاقاً من رؤيته في تشجيع رواد الأعمال المواطنين على الاستثمار في القطاع التكنولوجي والمعرفي وتمكينهم من الانخراط والاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.

حضر الجلسة نخبة من رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة. كما ضمت قائمة الضيوف ممثلين عن جهات حكومية وخاصة. وقد تناولت الجلسة عدة محاور تركزت حول طرق التفكير المختلفة لإنشاء وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة من خلال مزج الإبداع والابتكار مع الإدارة السليمة للخروج بأعمال جديدة وخلاقة.