متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الطلب على الآلات الألمانية في أغسطس/‏آب الماضي، بنسبة 17%على أساس سنوي، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لصناعة الآلات، أمس الجمعة.

وقال الخبير الاقتصادي في الاتحاد، أولاف فورتمان: «كما كنا نخشى، كانت الأشهر الماضية فترة استراحة بمعدل تراجع لا يتجاوز 9%».

وبحسب البيانات، انخفض الطلب المحلي من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 12%، بينما تراجع الطلب من الخارج بنسبة 19%. كما يتوقع القطاع، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، عدم تحسن الأوضاع خلال الأشهر المقبلة، حيث قال فورتمان: «توقعات معهد «إيفو» لمناخ الأعمال تشير إلى استمرار تشاؤم شركات صناعات الآلات الألمانية».(د.ب.أ)