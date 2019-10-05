شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطلب على الآلات الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الطلب على الآلات الألمانية في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 17%على أساس سنوي، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لصناعة الآلات، أمس الجمعة.
وقال الخبير الاقتصادي في الاتحاد، أولاف فورتمان: «كما كنا نخشى، كانت الأشهر الماضية فترة استراحة بمعدل تراجع لا يتجاوز 9%».
وبحسب البيانات، انخفض الطلب المحلي من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 12%، بينما تراجع الطلب من الخارج بنسبة 19%. كما يتوقع القطاع، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، عدم تحسن الأوضاع خلال الأشهر المقبلة، حيث قال فورتمان: «توقعات معهد «إيفو» لمناخ الأعمال تشير إلى استمرار تشاؤم شركات صناعات الآلات الألمانية».(د.ب.أ)
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