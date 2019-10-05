9 إماراتيات يخطفن الأنظار في معرض الساعات والمجوهرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

خطفت إبداعات تسع مصممات إماراتيات أنظار زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، في دورته الخريفية ال47، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ويحظى بدعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعد مشاركتهن في الجناح الخاص بالمصممات الإماراتيات الذي تخصصه غرفة الشارقة في المعرض ضمن جهودها المستمرة لدعم رواد الأعمال ومشاريع الشباب والترويج لها في كافة المعارض، حيث يعرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية.

تمكنت الموهوبات الإماراتيات من إبراز إبداعاتهن الحرفية والتسويقية في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، بعد أن مزجن الموهبة وصقلنها بالدراسة، فتمكنّ من ابتكار تصاميم جديدة في عالم المجوهرات تعود عليهن وعلى الاقتصاد الوطني بالنفع والفائدة، فكانت لكل منهن بصمتها الخاصة بأشكال فريدة وألوان مبدعة تضاهي ما تقدمه أرقى دور المجوهرات وأكبر العلامات التجارية في عالم المجوهرات.

جذب رواد الأعمال الإماراتيين

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن منصة المصممات الإماراتيات منذ إطلاقها قبل خمس دورات، استطاعت أن تسهم في جذب رواد الأعمال الإماراتيين، خاصة الفتيات والسيدات، إلى قطاع تجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات، للعمل على تطوير مهاراتهن الحرفية والتسويقية في هذا المجال، من خلال ابتكار العلامات التجارية القادرة على المنافسة في سوق يحقق عوائد مالية مجزية»، مشيراً إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات يشهد اليوم العديد من العلامات التجارية المملوكة من قبل مصممات إماراتيات كانت نتاج دعم الغرفة لهن، من خلال تحفيزهن وإتاحة الفرصة لهن لإبراز مواهبهن والوصول بها إلى العالمية، مؤكداً أن قطاع المعارض يعد أحد أهم المجالات التي لعبت دوراً في الترويج لمنتجاتهن باعتباره قطاعاً حيوياً مهماً يدعم نمو قطاعات أخرى عديدة مثل الذهب والمعادن الثمينة والسياحة، ويرفد الاقتصاد الوطني ويزيد قدرته على تنويع موارده، ويعزز تنافسية إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأكد العويس أن الغرفة لا تدخر جهداً لمساندة رواد ورائدات الأعمال في سبيل تحقيق طموحاتهم المهنية وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بنجاح وجدارة، وصولاً إلى تحقيق التنافسية، إلى جانب دعم كافة الفعاليات الاقتصادية وخاصة المبادرات الداعمة للمرأة، التزاماً بدورها نحو تنمية المجتمع المحلي، وتطبيقاً لمبادئ المسؤولية المجتمعية التي تعمل الغرفة على تكريسها ضمن مجتمع الأعمال، بحيث تكون مثالاً يحتذى لباقي الجهات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات.

Advertisements

فرصة مثالية

من جانبه أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض في دورته ال 47 يشهد حضوراً متميزاً من قبل رائدات الأعمال الإماراتيات المهتمات بمجال صناعة الذهب، بدا لافتاً من خلال الإقبال الذي تشهده منصة المصممات الإماراتيات؛ الأمر الذي يعكس المواهب المتألقة التي تبشر بنخبة وطنية رائدة تستطيع ابتكار تصاميم فريدة تبرز مكانة الإمارات في قطاع صناعة المجوهرات.

وأشار المدفع إلى أن معرض الساعات والمجوهرات يعد فرصة مثالية للمواهب الشابة المبدعة من أبناء دولة الإمارات لدخول عالم صناعة المجوهرات، وتطوير مهاراتهم التسويقية والمنافسة والوصول بها إلى العالمية.



حرص على المشاركة

أكدت المصممة الإماراتية خديجة السناني من دار «حرف ونقش» للمجوهرات، حرصها على المشاركة في فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات؛ لأنه يعد منصة مهمة لإبراز موهبتها التي تلقى في كل عام إعجاب زوار المعرض. وأشارت خديجة إلى أنها تشارك للمرة الثالثة ضمن منصة المصممات الإماراتيات، حيث لاقت تصاميمها إقبالاً لافتاً، كما حازت معروضاتها المتنوعة من الذهب عيار 18 و21 قيراطاً، إضافة إلى الأحجار الكريمة التي تبرز التراث الإماراتي بشكل مميز، إعجاب الزوار والعارضين المشاركين ضمن الحدث.

وأثنت خديجة سناني على الدعم الذي توفره غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبر تبنِّيها للمواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم المجوهرات وإبراز معروضاتهن الفنية ضمن الحدث الأهم على خريطة المعارض المتخصصة في المجوهرات والأبرز على مستوى الدولة والمنطقة، باعتباره فرصة حقيقية للاستفادة من الخبرات ولقاء كبار المصممين العالميين الذين يشاركون في المعرض، معربة عن طموحها لتوسيع نطاق عملها عن طريق المشاركة في مختلف المعارض التي تقام في الدولة أو خارجها، وأنها مستعدة لنقل تجربتها للمصممات الشابات الراغبات في المشاركة في الدورات القادمة.

وثمنت فاطمة البناي من دار «باجيت ديزاين» التي تشارك لأول مرة ضمن الجناح الخاص بالمصممات الإماراتيات، جهود غرفة الشارقة في دعم الإبداع الإماراتي ضمن منصة مميزة لعرض القطع الفنية التي تشمل منتجات الذهب عيار 18 قيراطاً، وبعضها مُطعم بالجواهر، إضافة إلى تقديم تصاميم جديدة مشغولة من اللؤلؤ،، مشيرة إلى أن ما يميز معروضاتها هو الذوق الرفيع المستوحى من التراث الإماراتي، إضافة إلى أن تصاميمها تحمل رواية تكتمل أجزاؤها في كل مصوغة تُشكِّلها.