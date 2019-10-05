شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز»: اتفاقيات «الرويس» و«سمبكـورب» توفـر مصـادر طاقـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «موديز» في مراجعتها الدورية لملف شركة الرويس للطاقة، إن التصنيف الائتماني طويل الأجل الممنوح للشركة عند (A3) يعكس أهمية الاتفاقيات طويلة لتوفير الطاقة والماء مع حكومة أبوظبي، وكذلك الأهمية الاستراتيجية لمحطة الشويهات 2 المستقلة لإنتاج الغاز والكهرباء، والتي تديرها الشركة، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه مشاريعها من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ومؤسسة أبوظبي للطاقة.

وأوضحت الوكالة أن شركة الإمارات سمبكورب للماء والطاقة تتمتع بإيرادات مستقرة، والمدعومة بعقود الطاقة طويلة الأجل التي تربطها مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء إضافة إلى أهمية مشاريعها في توفير مصادر الطاقة والمياه في الإمارات.

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