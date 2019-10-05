«غرفة عجمان» تشارك في معرض الأغذية «أنوجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان، في معرض الأغذية العالمي، «أنوجا»، الذي تستضيفه مدينة كولون الألمانية، خلال الفترة من 5 وحتى 9 من أكتوبرالجاري، على رأس 7 شركات من إمارة عجمان. ويترأس وفد الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، ويضم الوفد مروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، وممثلي الشركات المشاركة تحت مظلة الغرفة. وأكد سالم السويدي مدير عام الغرفة، على أهمية المشاركة في المعرض الذي يعد الأضخم في قطاع الأغذية في أوروبا، والعالم، ويضم أكثر من 7400 عارض من 107 دول، مشيراً إلى حرص الغرفة على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة الأمر الذي يعزز فتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والشراكات.