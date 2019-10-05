لبنان: نسعى للاستفادة من الخبرات الإماراتية في النفط والغاز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد فؤاد شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة بدعم دولة الإمارات للشعب اللبناني ومساهماتها في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية التي شهدتها لبنان، منوهاً بمستوى العلاقات بين الشعبين الإماراتي واللبناني.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة الزيارة الرسمية لسعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني لدولة الإمارات مطلع الأسبوع المقبل أن لبنان يسعى إلى الاستفادة من الخبرة الإماراتية في قطاع النفط والغاز مع بدء الحفر البحري في غضون ثلاثة أسابيع مع بدء لبنان لأول مرة في استكشاف النفط والغاز هذا الشهر.

وقال السفير اللبناني، إن الإمارات كانت واحدة من أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان وإن معظم الاستثمارات الإماراتية كانت في القطاع العقاري والتجاري مشيراً إلى انه في عام 2018، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 790 مليون دولار، منها صادرات من لبنان إلى الإمارات بلغت 340 مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات من الإمارات 450 مليون دولار.

ولفت إلى أن الجالية اللبنانية في دولة الإمارات تمثل أكبر جالية لبنانية في منطقة الخليج في العام 2018، حيث تبلغ أكثر من 300 ألف شخص مشيراً إلى أن الجالية التي تنتمي إلى ديانات وطوائف مختلفة تعيش حياة كريمة منذ عدة عقود في الإمارات.

ويترأس سعد الحريري وفداً يضمّ ستة وزراء من الحكومة اللبنانية ومديرين عامّين ومسؤولي هيئات حكومية للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني وذلك في السابع من أكتوبر الجاري برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث يتضمن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التي تجمع المستثمرين الإماراتيين مع نظرائهم اللبنانيين.

(وام)