«المركزي» اللبناني يدعـو لإصـلاح مالـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

لفت حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ إلى أنه من القواعد الأساسية لتحقيق الشمول المالي، التأكد من وجود قطاع مصرفي متين وسليم وملتزم بالقواعد المصرفية الدولية، ونحن نعتبر أن انخراط المجتمع بواسطة الخدمات المصرفية والخدمات المالية عموماً، يسهم في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن اللبناني، مشدداً على أن نظامنا المالي أثبت متانته وقدرته على الصمود على الرغم من كل الشائعات والتقارير والضغوط الخارجية التي مورست ولا تزال تمارس على لبنان.

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات (سي إس آر ليبانون) بعنوان «الاقتصاد الدائري» أمس، أشار سلامة إلى أن ​مصرف لبنان​ سعى إلى إصدار أنظمة وتعاميم تفيد ​الاقتصاد​ وأن ما يحتاجه لبنان فعلياً اليوم هو إصلاح مالي؛ إذ إن الفوائد لا تخفض إلا من خلاله وهذا يتطلب توافقاً سياسياً لطمأنة الأجواء؛ لذا علينا أن نمنح الاقتصاد عامل الثقة والاستقرار كي ينهض مجدداً وتدور العجلة الاقتصادية، وينتعش ​القطاع الخاص؛​ إذ إن الثقة هي أساس الاقتصاد.