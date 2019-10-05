شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 547 مليون ورقة بقيمة 967.1 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 404.4 مليون ورقة، بقيمة 772.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 11.9 مليون ورقة بقيمة 686.9 مليون جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 50.2 مليون ورقة بقيمة 316.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 256.4 مليون ورقة بقيمة 218.1 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 41.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 195.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 39.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 191.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 169 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 32.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 149.7 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 18.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 149.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا الموزعون وتجارة التجزئة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 20.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 8733 ورقة بقيمة 508.5 ألف جنيه.