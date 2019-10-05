شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أكتوبر" تعلن عن تخفيضات وحفلات غنائية احتفالا بذكرى نصر 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بذكرى انتصار السادس من أكتوبر من خلال فعاليات متنوعة على مدار الأسبوع الأول من الشهر.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن برنامج احتفالات الجمعية بالتعاون مع مجلس أمناء وجهاز المدينة، يتضمن قوافل سيارات تجوب شوارع المدينة –ترفع أعلام مصر- محملة بعينات من منتجات المنطقة الصناعية لتوعية مواطنى المدينة بالسلع التى تنتجها المنطقة، وأبرز المصانع العاملة، مع طرح خصم خاص للسكان للمنتجات والخدمات التى يقدمها المستثمرون مثل خدمات صيانة السيارات بخصم يصل إلى 50%، ونفس النسبة على الملابس صيفى و10% على الملابس الشتوية.

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وأضاف شعبان، سيتم توزيع قائمة بالشركات والمصانع التى تطرح خصومات لسكان المدينة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، متابعا كما سيتم تنظيم ندوات يشارك بها أبطال حرب أكتوبر فى الجامعات لعرض القصص البطولية لطلاب الجامعات والمدارس، وسيختتم الاحتفال بحفل غنائى يقدمه المطرب هانى شاكر.