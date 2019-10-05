شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن النفيسة فقدت بريقها اليوم كملاذات آمنة بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 136 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول دون توقعات بإضافة 145 ألفا، ولكن معدل البطالة انخفض على غير المتوقع بنسبة 0.2% إلى 3.5% - وهو المستوى الأدنى في خمسة عقود – من 3.7%.

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وساد عدم يقين في الأسواق عقب صدور هذه البيانات لا سيما بعد تباطؤ نمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 17.625 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 17.745 دولار وأقل سعر عند 17.33 دولار.