شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار في ظل معارضة أوروبية لخطط "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها في وقت سابق الجمعة، وذلك وسط رفض الاتحاد الأوروبي للخطط التي اقترحها رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" بشأن "بريكست".



كان الجنيه الإسترليني قد ارتفع أمس نتيجة مرونة أبداها زعماء المعارضة في البرلمان البريطاني تجاه "بريكست" وتنفيذه في الموعد المخطط مع السعي نحو التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

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ورغم ذلك، صرح قادة الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي بأنهم يرفضون مقترحات "جونسون" ويرون أنها لن تؤدي إلى التوصل لصفقة بين الطرفين على الأرجح قبل الموعد المقرر للخروج في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وأكدت الحكومة البريطانية على أن مقترحاتها تمثل العرض النهائي لتجنب "بريكست" دون اتفاق، بينما يرى البرلمان أنه في هذه الحالة، يجب على "جونسون" فريقه طلب تأجيل "بريكست" حتى نهاية يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش عند 1.2329، وسجل أعلى سعر عند 1.2357 وأقل سعر عند 1.2276.