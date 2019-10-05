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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينُهي الأسبوع الجاري على انخفاض لكنه لا يزال أعلى 1500 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف وسط عدم يقين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي عقب بيانات الوظائف.
وكانت بيانات القطاعين الخدمي والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قد أظهرت انخفاضا في الشهر الماضي مما أثار القلق من ركود وشيك يستلزم المزيد من الخفض في معدل الفائدة من جانب البنك المركزي.
ومع ذلك، كشفت بيانات اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.7%.
وسوف تنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في الأسبوع المقبل وسط تفاؤل بإمكانية إحراز تقدم على الطريق نحو اتفاق شامل.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.
وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 1512.9 دولار للأوقية وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1522.2 دولار وأقل سعر عند 1501.4 دولار.
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