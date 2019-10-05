شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بشكل طفيف عقب استيعاب بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في أعقاب استيعاب المستثمرين لبيانات الوظائف الشهرية الصادرة اليوم في الولايات المتحدة.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة خلال سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون إضافة 145 ألفاً.



وما فاجأ الأسواق اليوم انخفاض معدل البطالة في أمريكا بنسبة 0.2% إلى 3.5% خلال الشهر الماضي من 3.7%.

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وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهذه البيانات لا سيما معدل البطالة الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 1969.



وفي سياق آخر، قال "ترامب" إنه يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين وأن الفرصة سانحة لذلك خلال المفاوضات المرتقبة التي ستنطلق يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.