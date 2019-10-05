شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن أن عدد حفارات الخام في أمريكا انخفضت بثلاثة حفارات إلى 710 خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض أيضا عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار اثنين إلى 144 حفارا، بينما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معا بنحو خمسة حفارات إلى 855.

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