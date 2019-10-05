شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قليلاً لكن "برنت" يتحول إلى الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية وسط تقييم من المستثمرين لهذه البيانات وتأثيرها على الاقتصاد الأكبر في العالم بالإضافة إلى ترقب المفاوضات التجارية.



وكشف تقرير الوظائف اليوم عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5% على غير المتوقع من 3.7%.



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين في جولة المفاوضات التجارية التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

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وكشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن انخفاض عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا بثلاثة حفارات إلى 710 حفارات هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 52.04 دولار.



أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 0.4% إلى 57.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.6 دولار.