شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم بيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه على الرغم من بيانات حكومية ضعيفة والقلق من الحرب التجارية.



وعقب خفض الفائدة إلى أدنى مستوى قياسي على الإطلاق، زادت التكهنات بأن البنك المركزي الأسترالي يستعد لضخ تيسير كمي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.



وكان رئيس البنك المركزي "فيليب لو" قد ألمح إلى أنه لا يستبعد المزيد من الخفض في معدل الفائدة في ظل إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

Advertisements



وأعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار بموجب قرار من منظمة التجارة العالمية التي رأت منح بروكسل ميزات تنافسية لـ"إيرباص" على حساب "بوينج".



وكشفت بيانات حكومية اليوم أن مبيعات التجزئة الأسترالية ارتفعت بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6764، وسجل أعلى سعر عند 0.677 وأقل سعر عند 0.6738.