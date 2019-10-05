شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات البطالة التي فاجأت الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو خمسين عاماً.



وأعلنت وزارة العمل إضافة الاقتصاد الأمريكي 136 ألف وظيفة خلال سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون إضافة 145 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 3.5% من 3.7% في الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ عام 1969، في حين كانت التوقعات تشير إلى استقرارها عند 3.7% دون تغيير.

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وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه البيانات مشيدا بها ومهاجما الديمقراطيين بالكونجرس في نفس الوقت.



وأوضح "ترامب" متعجباً بأن الديمقراطيين يريدون عزله من الرئاسة في نفس الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة إلى أدنى مستوى في خمسة عقود.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 132 نقطة) إلى 26333 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 7906 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 2923 نقطة.