شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض لليوم الخامس على التوالي بفعل القلق من الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة لليوم الخامس على التوالي بفعل القلق من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة من ناحية والصين والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.



وكانت الولايات المتحدة قد حصلت على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على واردات من سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار.



يأتي ذلك بعد شكوى قدمتها واشنطن ضد المفوضية الأوروبية بأن التكتل الموحد يمنح "إيرباص" مزايا تنافسية على حساب "بوينج" الأمريكية.

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ومن جانبها، هدد دول أوروبا بالرد بالمثل على هذه الرسوم الجمركية مما يعني فتح جبهة جديدة في الحرب التجارية الدائرة.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن وفدا تجاريا صينيا سوف يزور بلاده الأسبوع القادم من أجل بحث التوصل إلى اتفاق.



وكانت العقود الآجلة للنحاس قد انخفضت في بورصة لندن بنسبة 0.4% إلى 5655 دولار للطن لتصل خسائر المعدن الصناعي إلى أكثر من 20% من ارتفاعات سجلها في يونيو/حزيران 2018.



وفي تداولات الجلسة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:12 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 254.3 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 255.8 دولار وأقل سعر عند 253 دولار.