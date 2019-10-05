شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكنها بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد استعادت السعودية إنتاجها النفطي بالكامل ، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.07$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.27$، وسجل أدنى مستوي عند 52.27$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 58.59$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 57.66$ ، وسجل أدنى مستوي عند 57.66$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، فى عاشر خسارة يومية على التوالي ، أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 51.03$ للبرميل.

بينما حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوي 56.17$ للبرميل ، الأدنى منذ 7 آب/أغسطس الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار النفط العالمية حتى الآن بمتوسط 5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد الهجوم التخريبي فى بقيق وخريص ،وأكد أن طاقة إنتاج النفط حاليا تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع ،ركود قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر للشهر الثاني على التوالي ،و بأبطأ وتيرة فى أكثر من عشر سنوات ، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال نفس الشهر بأقل وتيرة فى ثلاث سنوات.

فى أحدث بيانات تؤشر على اقتراب الاقتصاد الأكبر فى العالم من حافة الركود ، الأمر الذي صعد مرة أخرى مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 27 أيلول/سبتمبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.0مليون برميل.