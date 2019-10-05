شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع دخل الفرد فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر أيلول/سبتمبر مرتفعا بنسبة 0.0% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.4% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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