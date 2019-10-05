شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل الهبوط قبيل بيانات الوظائف الشهرية وخطاب"جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، بفعل الاحتمالات الكاملة قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن الوظائف الشهرية بالقطاعات الغير زراعية خلال أيلول/سبتمبر ،بالإضافة إلى خطاب"جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 98.74 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.92 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 98.64 نقطة ، بعد بيانات ضعيفة عن قطاع الخدمات الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن بنسبة 0.5% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل الاحتمالات الكاملة لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.

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كان التجار يسعرون احتمالات خفض الفائدة الأمريكية أواخر هذا الشهر أقل من 50% فى مطلع الأسبوع ،قفزت إلى نسبة 100% يوم الخميس ، مع توالي البيانات الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باقتراب أكبر اقتصاد فى العالم من حافة الركود.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع ،ركود قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر ، للشهر الثاني على التوالي ،بأبطأ وتيرة فى نحو عقد من الزمان ،بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات خلال نفس الشهر بأقل وتيرة فى ثلاث سنوات.

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والتأكيد من صحة أكبر اقتصاد فى العالم ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،خاصة الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال أيلول/سبتمبر ،بالإضافة إلى خطاب "جيروم باول".

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 145 ألف وظيفة جديدة خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع إضافة 130 ألف وظيفة في آب/أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يلقي "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خطابا خلال الجلسة الاستماعية ضمن فعالية للمركزي الأمريكي فى واشنطن.