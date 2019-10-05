شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة قبيل بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،ترقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ، و احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش حول مستوي 17.58$ للأوقية من مستوى الافتتاح 17.55$،وسجلت أعلى مستوي 17.64$ ، وأدنى 17.55$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" يوم الخميس نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 17.79$ للأوقية.

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قد تحقق أسعار الفضة مكسب أسبوعي ،هو الثاني خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية،والمتضرر من توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة.

عززت البيانات الصادرة هذا الأسبوع عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام .

ومن أجل إعادة تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ،حيث توفر أدلة قوية حول سلامة مسار نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 145 ألف وظيفة جديدة خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع إضافة 130 ألف وظيفة في آب/أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.