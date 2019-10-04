شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء فى أول أسبوع بشهر أكتوبر..وقطر تواصل النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعات بورصات الخليج، خلال الأسبوع المنتهى، إذ هبطت بورصتا السعودية ودبى بنسبة 1.33% ، كما واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر للأسبوع الثانى على التوالى. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.05% خاسراً 109.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10310.69 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، كما خسر رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار ريال ليغلق عند مستوى 571.666 مليار ريال. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.05% خاسراً 109.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10310.69 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، كما خسر رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار ريال ليغلق عند مستوى 571.666 مليار ريال. وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 616.62 مليون سهم بقيمة 1.21 مليار ريال عبر تنفيذ 34.49 ألف صفقة. وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.33% خاسراً 107 نقطة ليغلق عند 7921.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.59% رابحاً 100 نقطة ليغلق عند مستوى 3971.19 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.33% خاسراً 107 نقطة ليغلق عند 7921.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.59% رابحاً 100 نقطة ليغلق عند مستوى 3971.19 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 571.67 مليون سهم بقيمة 14.9 مليار ريال، وخسر رأس المال السوقى نحو 29.4 مليار ريال لتغلق عند مستوى 1.867 تريليون ريال. وتراجع 11 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.3%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.1%، فيما ارتفعت 10 قطاعات على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 7.8%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.1%. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.33% فاقداً 37.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2761.02 نقطة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 364.158 مليار درهم. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.33% فاقداً 37.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2761.02 نقطة، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 364.158 مليار درهم. Advertisements وبلغ حجم التداول ببورصة دبى 232.97 مليون سهم، بقيمة 336.13 مليون درهم. وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.66%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 0.04%. وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.4%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.8%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.58% خاسراً 8.8 نقطة ليغلق عند مستوى 1512.55 نقطة. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.58% خاسراً 8.8 نقطة ليغلق عند مستوى 1512.55 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 11.62 مليون سهم بقيمة 2.44 مليون دينار. وتراجع ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.73% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وسط هبوط ملحوظ فى وتيرة التداولات مقارنة بالأسبوع السابق مباشرة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وسط هبوط ملحوظ فى وتيرة التداولات مقارنة بالأسبوع السابق مباشرة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.35% خاسراً 76.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5635.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.67% خاسراً 103.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6118.97 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 21 نقطة ليغلق عند مستوى 4697.04 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 430.04 مليون سهم بقيمة 75.25 مليون دينار عبر تنفيذ 21.98 ألف صفقة.

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