شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثانى تراجع بورصة قطر..ورأسمالها يخسر 4.9 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، للأسبوع الثانى، بنسبة 1.05% خاسراً 109.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10310.69 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، كما خسر رأس المال السوقى بقيمة 4.9 مليار ريال ليغلق عند مستوى 571.666 مليار ريال. وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 616.62 مليون سهم بقيمة 1.21 مليار ريال عبر تنفيذ 34.49 ألف صفقة. Advertisements وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%.

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