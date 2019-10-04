شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 4-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى المحلى والعالمى اليوم الجمعة 4-10-2019، عدداً من الأخبار الإيجابية على رأسها تحسن أداء البورصة المصرية وتحقيقها نحو 18 مليار جنيه أرباحاً الأسبوع الماضى، وتوقعات غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات تراجع الأسعار مع خفض الحكومة أسعار الغاز للمصانع، وإقبال تاريخى على معرض تراثنا. Advertisements

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