شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق للمعلومات: تراجع أسعار القمح والأرز والفول..وارتفاع الذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار السلع فى السوق المحلى بين التراجع والاستقرار، خلال ختام تعاملات الأسبوع الجارى، بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والأسواق المحلية، وطبقاً لأخر إغلاق للبورصات السلعية تبين تراجع أسعار القمح والدقيق والأرز والفول الليتوانى والأسترالى والكندى، كما تراجعت أسعار الذرة والنشار والصويا والجلوتين، فيما استقرت أسعار زيت الصويا وزيت عباد الشمس والفول البلدى.. وجاءت الأسعار بالسوق المحلى المصرى كالتالى :- قمح 11.5 أوكرانى 3430 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 روسى 3540 جنيه / طن صب أرضه دقيق -24 4300 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4400 جنيه / طن معبأ أرضه ردة محلى 2800 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 4000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير رفيع 3500 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 4900 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 12500 جنيه / طن صب أرضه زيت أولين RBD 9400 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 11800 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 15200 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 6900 جنيه / طن معبأ أرضه نشا غذائى 6900 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6600 جنيه / طن صب أرضه فول بلدي – رفيع – محصول جديد 22000 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض – محصول جديد 17500 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه فول أسترالي 8750 جنيه / طن معبأ أرضه فول كندى 7500 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 10500 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى أرجنتينى 3280 جنيه / طن صب أرض ذرة أوكرانى 3210 جنيه / طن صب أرضه ذرة رومانى / بلغارى 3240 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 9500 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 8500 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements صويا 44 8100 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أرجنتينى 7100 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 5550 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 11600 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 11500 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4750 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 6250 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 19 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 27 جنيه / كيلو حديد 11000 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 4600 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 56200 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 61700 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 102200 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 110700 جنيه / طن أرضه الأسمنت 788 جنيه / طن أرضه يوريا 5100 جنيه / طن أرضه النترات 5000 جنيه / طن أرضه فوسفات ناعم 1510 جنيه / طن أرضه فوسفات خشن 2100 جنيه / طن أرضه الذهب - 21 690.31 جنيه / جرام الذهب - 24 788.91 جنيه / جرام الجنيه الذهب 5522 جنيه الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.24/16.34 جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسواق للمعلومات: تراجع أسعار القمح والأرز والفول..وارتفاع الذرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.