شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.33% بختام التعاملات بضغوط هبوط 11 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.33% خاسراً 107 نقطة ليغلق عند 7921.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.59% رابحاً 100 نقطة ليغلق عند مستوى 3971.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 571.67 مليون سهم بقيمة 14.9 مليار ريال، وخسر رأس المال السوقى نحو 29.4 مليار ريال لتغلق عند مستوى 1.867 تريليون ريال.

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وتراجع 11 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.3%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.1%، فيما ارتفعت 10 قطاعات على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 7.8%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.1%.