شكرا لقرائتكم خبر عن ايه إم دي يرتفع بحذر – تحليل – 04-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) تحويل خسائره في آخر جلساته لأرباح عند الإغلاق، مستفيداً من استناده لمستوى الدعم المحوري 27.68 ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي خاصة مع تزامن ذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول في الوقت نفسه تصريف هذا التشبع بارتفاعه ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 27.68 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 25.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه